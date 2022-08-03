***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılımı Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051399
BIST
13:042.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 27,17
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
13:0417,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
13:0418,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3205
En Düşük
18,2181
13:041.019,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.019,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler13:04
|YEOTK
|21,92
|127.255.536
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.285.894
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|419.975
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|818.961
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|221.431.848
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|7.969.920
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.015.008
|% -9,79
|
|KZBGY
|53,00
|66.194.691
|% -7,75
|
|TURGG
|251,00
|13.014.318
|% -6,73
|
|GRNYO
|3,50
|3.811.246
|% -5,41
|
|THYAO
|54,30
|4.070.545.928
|% 3,72
|
|SISE
|23,30
|2.007.846.043
|% 1,92
|
|SASA
|49,08
|864.246.215
|% 1,70
|
|ASELS
|23,12
|649.749.336
|% 1,76
|
|TSKB
|2,79
|604.837.985
|% 6,90
|
|TSKB
|2,79
|604.837.985
|% 6,90
|
|ODAS
|4,14
|498.474.408
|% 3,50
|
|EKGYO
|3,11
|367.328.037
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,29
|263.816.563
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,77
|303.085.345
|% 9,06
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9454
|17,9623
|% 0,09
|
|Euro
|18,2917
|18,3083
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,7960
|21,9053
|% 0,22
|
|Frank
|18,6417
|18,7540
|% -0,10
|
|Riyal
|4,7628
|4,7867
|% 0,07
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|4,47
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,67
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.899
|-42,00
|
|Tam
|6.832
|6.881
|25,00
|
|Yarım
|3.329
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,90
|