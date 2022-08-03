***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051400
BIST
13:172.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 28,10
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
13:1717,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
13:1718,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0458
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3205
En Düşük
18,2181
13:171.018,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.018,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler13:15
|YEOTK
|21,92
|127.302.423
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.417.287
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|419.975
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|818.961
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|221.496.239
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.060.452
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.015.008
|% -9,79
|
|KZBGY
|53,10
|68.359.048
|% -7,57
|
|TURGG
|250,90
|13.256.939
|% -6,76
|
|ISGYO
|19,55
|111.302.612
|% -5,19
|
|THYAO
|54,30
|4.093.742.293
|% 3,72
|
|SISE
|23,32
|2.014.043.919
|% 2,01
|
|SASA
|49,06
|868.955.861
|% 1,66
|
|ASELS
|23,10
|659.778.420
|% 1,67
|
|TSKB
|2,78
|605.878.011
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|605.878.011
|% 6,51
|
|ODAS
|4,14
|499.531.485
|% 3,50
|
|EKGYO
|3,10
|368.211.408
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,29
|263.956.787
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,76
|303.914.547
|% 8,66
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9495
|17,9589
|% 0,08
|
|Euro
|18,2811
|18,2932
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,8164
|21,9258
|% 0,31
|
|Frank
|18,6560
|18,7684
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,03
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|2,30
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.800
|6.902
|-39,00
|
|Tam
|6.830
|6.881
|25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,96
|