***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051406
BIST
13:392.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 21,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
13:3917,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
13:3918,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0606
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3205
En Düşük
18,2181
13:391.017,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.017,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler13:37
|YEOTK
|21,92
|127.418.095
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.678.005
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|419.975
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|818.961
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|221.666.371
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.131.547
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.015.008
|% -9,79
|
|TURGG
|243,30
|18.148.288
|% -9,59
|
|KZBGY
|53,40
|72.850.362
|% -7,05
|
|ISGYO
|19,18
|138.299.588
|% -6,98
|
|THYAO
|53,95
|4.347.653.091
|% 3,06
|
|SISE
|23,28
|2.076.849.780
|% 1,84
|
|SASA
|48,98
|914.258.995
|% 1,49
|
|ASELS
|23,06
|677.835.700
|% 1,50
|
|TSKB
|2,79
|623.781.015
|% 6,90
|
|TSKB
|2,79
|623.781.015
|% 6,90
|
|ODAS
|4,14
|525.993.445
|% 3,50
|
|EKGYO
|3,10
|371.324.273
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,29
|266.680.955
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,75
|313.650.241
|% 8,27
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9529
|17,9627
|% 0,10
|
|Euro
|18,2901
|18,3029
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,8142
|21,9236
|% 0,30
|
|Frank
|18,6316
|18,7438
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7605
|4,7843
|% 0,02
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,81
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.785
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.819
|6.869
|13,00
|
|Yarım
|3.323
|3.358
|6,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,92
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,89
|