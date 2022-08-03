***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051407
BIST
13:392.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 21,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
13:3917,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
13:3918,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0606
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3205
En Düşük
18,2181
13:391.017,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.017,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler13:38
|YEOTK
|21,92
|127.420.287
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.678.005
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|419.975
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|818.961
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|221.674.632
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.157.756
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.015.008
|% -9,79
|
|TURGG
|244,00
|18.212.905
|% -9,33
|
|ISGYO
|19,10
|141.347.274
|% -7,37
|
|KZBGY
|53,30
|72.874.902
|% -7,22
|
|THYAO
|53,90
|4.365.197.930
|% 2,96
|
|SISE
|23,28
|2.077.604.420
|% 1,84
|
|SASA
|48,94
|916.769.454
|% 1,41
|
|ASELS
|23,08
|678.920.775
|% 1,58
|
|TSKB
|2,77
|628.268.700
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|628.268.700
|% 6,13
|
|ODAS
|4,13
|526.824.979
|% 3,25
|
|EKGYO
|3,11
|371.418.931
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,29
|266.707.310
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,76
|313.838.316
|% 8,66
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9517
|17,9643
|% 0,11
|
|Euro
|18,2962
|18,3082
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,8096
|21,9190
|% 0,28
|
|Frank
|18,6353
|18,7476
|% -0,14
|
|Riyal
|4,7600
|4,7839
|% 0,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-51,00
|
|Tam
|6.823
|6.874
|18,00
|
|Yarım
|3.325
|3.360
|8,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,70
|