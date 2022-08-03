***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051403
BIST
17:102.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 27,40
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
17:1017,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
17:1018,2479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2124
17:101.017,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.017,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler17:10
|YEOTK
|21,92
|128.398.511
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|16.849.630
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.269.200
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|222.231.181
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.655.185
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|323.064.564
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.513.666
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,60
|130.656.991
|% -8,44
|
|THYAO
|54,15
|6.019.490.982
|% 3,44
|
|SISE
|23,26
|2.521.899.202
|% 1,75
|
|SASA
|49,74
|1.502.703.437
|% 3,07
|
|YKBNK
|4,92
|1.097.885.140
|% 2,29
|
|TSKB
|2,86
|1.075.020.489
|% 9,58
|
|TSKB
|2,86
|1.075.020.489
|% 9,58
|
|YKBNK
|4,92
|1.097.885.140
|% 2,29
|
|ODAS
|4,12
|812.133.303
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,83
|308.796.284
|% 9,58
|
|AKFGY
|2,79
|422.888.231
|% 9,84
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9771
|17,9862
|% 0,23
|
|Euro
|18,2278
|18,2479
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,7177
|21,8266
|% -0,14
|
|Frank
|18,5830
|18,6950
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7689
|4,7928
|% 0,20
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,94
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-28,00
|
|Tam
|6.832
|6.892
|36,00
|
|Yarım
|3.329
|3.370
|18,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,13
|