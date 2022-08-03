***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051405
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.018,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.018,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9603
|17,9680
|% 0,13
|
|Euro
|18,2356
|18,2603
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7611
|21,8702
|% 0,06
|
|Frank
|18,6001
|18,7121
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.817
|6.899
|43,00
|
|Yarım
|3.321
|3.373
|21,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,01
|
|B. Petrol
|96,66
|96,66
|-3,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA