***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 09:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052779
BIST
10:402.773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 22,23
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:4017,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:4018,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1105
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:401.026,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.026,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:37
|NETAS
|22,24
|33.798.066
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.381.418
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.703.511
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.076.773
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.379.834
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|10.096.456
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|140.220.961
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,38
|5.906.338
|% -6,72
|
|KRPLS
|6,95
|83.707.882
|% -6,59
|
|THYAO
|58,10
|1.213.632.872
|% -0,17
|
|EREGL
|28,34
|612.786.743
|% 2,76
|
|SASA
|51,65
|495.285.751
|% 3,71
|
|SISE
|23,74
|425.098.903
|% 1,45
|
|YKBNK
|5,19
|305.679.062
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,37
|239.527.904
|% 7,24
|
|EKGYO
|3,46
|243.084.392
|% -1,14
|
|TSKB
|3,24
|213.182.222
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,19
|305.679.062
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,14
|203.984.334
|% 0,49
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9499
|17,9656
|% 0,30
|
|Euro
|18,3379
|18,3527
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6853
|21,7941
|% 0,60
|
|Frank
|18,6556
|18,7679
|% 0,58
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,31
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,69
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.869
|6.946
|-44,00
|
|Yarım
|3.347
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|96,03
|96,03
|1,11
|
Seans Raporu
10:37
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-
10:52TKNSA
Yüzde 4.86 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 500 adet işlem
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10:51BURVA
Yüzde 7.01 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 523 adet işlem
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10:50VESTL
Yüzde 4.06 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 476, 750 adet işlem
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10:49XU100
Endeks 2, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 309.00 milyon TL de
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10:49AKYHO
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 752, 404 adet işlem