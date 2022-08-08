***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 09:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052780
BIST
10:402.774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 23,28
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:4017,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:4018,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1105
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:401.026,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.026,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:38
|NETAS
|22,24
|33.974.184
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.489.345
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.801.385
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.103.066
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.389.311
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|10.286.239
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|143.064.248
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,00
|6.080.207
|% -7,57
|
|KRPLS
|6,92
|85.830.149
|% -6,99
|
|THYAO
|58,00
|1.232.473.646
|% -0,34
|
|EREGL
|28,30
|634.495.219
|% 2,61
|
|SASA
|51,65
|506.784.563
|% 3,71
|
|SISE
|23,68
|437.047.030
|% 1,20
|
|YKBNK
|5,19
|331.724.212
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,37
|247.919.373
|% 7,24
|
|EKGYO
|3,47
|251.376.598
|% -0,86
|
|TSKB
|3,23
|219.702.231
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,19
|331.724.212
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,15
|208.476.187
|% 0,73
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9547
|17,9630
|% 0,28
|
|Euro
|18,3364
|18,3486
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6838
|21,7925
|% 0,59
|
|Frank
|18,6577
|18,7701
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,31
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|3,96
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.872
|6.947
|-43,00
|
|Yarım
|3.348
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|95,63
|95,63
|0,71
|