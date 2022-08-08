***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 09:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052781
BIST
10:412.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 24,16
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:4117,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0529
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:4118,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1080
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:411.026,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.026,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:41
|NETAS
|22,24
|34.027.316
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.513.872
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.885.327
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.204.758
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.389.311
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|10.401.445
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|147.035.192
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,00
|6.299.531
|% -7,57
|
|KRPLS
|6,91
|88.601.640
|% -7,12
|
|THYAO
|57,90
|1.259.502.302
|% -0,52
|
|EREGL
|28,26
|646.582.390
|% 2,47
|
|SASA
|51,50
|514.074.397
|% 3,41
|
|SISE
|23,68
|441.952.408
|% 1,20
|
|YKBNK
|5,19
|349.138.812
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,36
|251.319.983
|% 6,79
|
|EKGYO
|3,45
|255.497.042
|% -1,43
|
|TSKB
|3,24
|226.189.827
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,19
|349.138.812
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,15
|208.886.254
|% 0,73
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9551
|17,9651
|% 0,30
|
|Euro
|18,3371
|18,3493
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6762
|21,7850
|% 0,55
|
|Frank
|18,6563
|18,7687
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,27
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.869
|6.945
|-45,00
|
|Yarım
|3.347
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,12
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|0,81
|
Seans Raporu
10:41
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10:56GSRAY
Yüzde 8.82 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 344, 010 adet işlem
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10:55SKBNK
Yüzde 6.79 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 962, 059 adet işlem
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10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.81 ) 2, 980
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10:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, GUSGR
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10:54XU100
Endeks 2, 774 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 10, 032.00 milyon TL de