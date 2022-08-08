***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 09:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052783
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
0
En Düşük
0
18:0517,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0549
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,2929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0516
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2963
En Düşük
18,1988
18:051.024,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.024,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.025,89
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|51,50
|57.100.948
|% 0,00
|
|ADEL
|28,84
|20.706.286
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|312.860.604
|% 0,00
|
|AKSEN
|30,24
|150.275.835
|% 0,00
|
|ANELE
|2,46
|13.164.979
|% 0,00
|
|ACSEL
|51,50
|57.100.948
|% 0,00
|
|ADEL
|28,84
|20.706.286
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|312.860.604
|% 0,00
|
|AKSEN
|30,24
|150.275.835
|% 0,00
|
|ANELE
|2,46
|13.164.979
|% 0,00
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9579
|17,9673
|% 0,31
|
|Euro
|18,2775
|18,2897
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,6126
|21,7210
|% 0,26
|
|Frank
|18,6101
|18,7222
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,03
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.862
|6.932
|-58,00
|
|Yarım
|3.344
|3.389
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,02
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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