***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 12:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılımı Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052850
BIST
12:392.788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 37,64
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.792
En Düşük
2.759
12:3917,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
12:3918,3015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
12:391.026,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.026,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler12:39
|NETAS
|22,24
|39.319.946
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|57.605.207
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|183.701.043
|% 9,98
|
|NUHCM
|76,15
|25.172.167
|% 9,96
|
|OBASE
|15,36
|13.235.220
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|13.470.584
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|193.904.809
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,50
|12.292.634
|% -8,70
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|BEYAZ
|13,38
|40.543.031
|% -4,50
|
|THYAO
|58,35
|2.198.159.908
|% 0,26
|
|EREGL
|28,30
|1.063.070.884
|% 2,61
|
|AKBNK
|9,29
|768.341.690
|% -0,85
|
|SASA
|51,10
|759.406.123
|% 2,61
|
|SISE
|23,74
|741.991.755
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,55
|612.069.174
|% 1,43
|
|SKBNK
|2,37
|349.678.184
|% 7,24
|
|YKBNK
|5,22
|683.314.067
|% -0,38
|
|TSKB
|3,25
|402.801.593
|% 2,20
|
|ZOREN
|2,40
|257.817.433
|% 2,56
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9617
|17,9672
|% 0,31
|
|Euro
|18,2888
|18,3015
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,6285
|21,7370
|% 0,33
|
|Frank
|18,6602
|18,7726
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7648
|4,7887
|% 0,26
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|2,00
|
|Tam
|6.891
|6.943
|-47,00
|
|Yarım
|3.358
|3.394
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,14
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-0,61
|