***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 07:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061206
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2412
En Düşük
18,2142
18:0518,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2828
En Düşük
18,2004
18:051.005,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.005,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.007,65
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2252
|18,2362
|% 0,12
|
|Euro
|18,2567
|18,2800
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,9193
|21,0242
|% -0,22
|
|Frank
|18,5903
|18,7023
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8369
|4,8611
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-2,60
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.789
|6.882
|-13,00
|
|Yarım
|3.308
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.684
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,01
|
|B. Petrol
|88,76
|88,76
|0,76
|