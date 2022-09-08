***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061210
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
0
En Düşük
0
18:0518,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2402
En Düşük
18,2142
18:0518,2657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
18:051.007,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.007,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.008,37
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,11
|315.974.947
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,11
|315.974.947
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2328
|18,2402
|% 0,14
|
|Euro
|18,2515
|18,2657
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9315
|21,0365
|% -0,17
|
|Frank
|18,6169
|18,7291
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8370
|4,8613
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.802
|6.895
|0,00
|
|Yarım
|3.314
|3.368
|0,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.687
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,08
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|0,67
|