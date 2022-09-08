***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 12:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061382
BIST
12:173.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 66,76
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
12:1718,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2428
En Düşük
18,2142
12:1718,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:171.008,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.008,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:14
|MTRKS
|38,14
|72.697.142
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.789.125
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,72
|33.944.145
|% 9,32
|
|MPARK
|46,28
|62.551.598
|% 8,74
|
|HEDEF
|9,81
|36.927.278
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,04
|719.987
|% -4,02
|
|TSKB
|6,61
|62.126.276
|% -3,22
|
|ATAGY
|5,11
|1.186.435
|% -3,22
|
|YKBNK
|8,03
|2.813.730.780
|% 2,42
|
|EKGYO
|4,98
|2.566.381.131
|% 2,05
|
|THYAO
|75,65
|2.295.850.917
|% 1,27
|
|AKBNK
|15,50
|1.766.084.236
|% -1,21
|
|EREGL
|31,62
|1.438.400.824
|% 2,86
|
|EKGYO
|4,98
|2.566.381.131
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,03
|2.813.730.780
|% 2,42
|
|AKBNK
|15,50
|1.766.084.236
|% -1,21
|
|KRDMD
|13,39
|1.350.760.945
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,23
|1.028.130.375
|% -0,58
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2333
|18,2476
|% 0,18
|
|Euro
|18,2591
|18,2689
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9009
|21,0057
|% -0,31
|
|Frank
|18,6488
|18,7611
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,25
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.801
|6.860
|-35,00
|
|Yarım
|3.314
|3.351
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|87,70
|87,70
|-0,30
|