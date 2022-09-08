***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061519
BIST
16:313.491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 88,31
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:3118,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
16:3118,2341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:311.004,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.004,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:31
|VAKBN
|11,78
|1.220.942.060
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.639.085
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.775.238
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.491.651
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.116.576
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,78
|45.847.122
|% -4,73
|
|SANEL
|9,98
|1.840.268
|% -4,59
|
|AKBNK
|15,93
|11.030.550.650
|% 1,53
|
|YKBNK
|8,54
|10.069.830.432
|% 8,93
|
|THYAO
|75,10
|6.431.821.290
|% 0,54
|
|ISCTR
|11,31
|4.769.987.572
|% 9,91
|
|GARAN
|25,24
|4.138.679.123
|% 4,73
|
|YKBNK
|8,54
|10.069.830.432
|% 8,93
|
|EKGYO
|5,05
|3.963.018.983
|% 3,48
|
|AKBNK
|15,93
|11.030.550.650
|% 1,53
|
|ISCTR
|11,31
|4.769.987.572
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.011.234.507
|% 9,93
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2344
|18,2422
|% 0,15
|
|Euro
|18,2266
|18,2341
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,8710
|20,9757
|% -0,45
|
|Frank
|18,6473
|18,7596
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8378
|4,8621
|% 0,05
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-2,34
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|6,00
|
|Tam
|6.769
|6.831
|-64,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|89,14
|89,14
|1,14
|