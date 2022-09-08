***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061520
BIST
15:513.488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 85,62
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:5118,2416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
15:5118,2086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0310
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1772
15:511.007,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.007,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:51
|VAKBN
|11,78
|1.217.591.733
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.561.165
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.684.996
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.388.746
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.872.601
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|10,00
|1.640.916
|% -4,40
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,67
|9.658.037.348
|% -0,13
|
|YKBNK
|8,39
|8.964.179.147
|% 7,02
|
|THYAO
|75,55
|5.321.654.838
|% 1,14
|
|ISCTR
|11,30
|4.477.525.000
|% 9,82
|
|EKGYO
|5,02
|3.731.019.547
|% 2,87
|
|YKBNK
|8,39
|8.964.179.147
|% 7,02
|
|EKGYO
|5,02
|3.731.019.547
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,67
|9.658.037.348
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,30
|4.477.525.000
|% 9,82
|
|HALKB
|12,51
|2.986.314.550
|% 9,93
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2326
|18,2416
|% 0,15
|
|Euro
|18,2020
|18,2086
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,9303
|21,0353
|% -0,17
|
|Frank
|18,6683
|18,7807
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,08
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-4,24
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.754
|6.856
|20,00
|
|Tam
|6.782
|6.841
|-54,00
|
|Yarım
|3.305
|3.342
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|88,33
|88,33
|0,33
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06PAGYO
Yüzde 5.54 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 874, 419 adet işlem
-
16:05SELGD
Yüzde 8.20 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 592 adet işlem
-
16:03HKTM
Yüzde 8.77 oranında artışla 31.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 351, 895 adet işlem
-
16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 81 artarak (% 2.57 ) 3, 824
-
16:02XU100
Endeks 3, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 78, 529.00 milyon TL de