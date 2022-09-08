***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061523
BIST
15:533.489
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 86,05
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:5318,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
15:5318,1958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0438
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1772
15:531.007,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.007,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:50
|VAKBN
|11,78
|1.217.569.210
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.684.996
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.546.443
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.388.746
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.805.432
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|9,97
|1.595.148
|% -4,68
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,63
|9.613.373.503
|% -0,38
|
|YKBNK
|8,38
|8.927.988.176
|% 6,89
|
|THYAO
|75,55
|5.301.344.399
|% 1,14
|
|ISCTR
|11,24
|4.449.576.742
|% 9,23
|
|EKGYO
|5,01
|3.724.815.532
|% 2,66
|
|YKBNK
|8,38
|8.927.988.176
|% 6,89
|
|EKGYO
|5,01
|3.724.815.532
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,63
|9.613.373.503
|% -0,38
|
|ISCTR
|11,24
|4.449.576.742
|% 9,23
|
|HALKB
|12,51
|2.985.951.460
|% 9,93
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2379
|18,2400
|% 0,14
|
|Euro
|18,2280
|18,2322
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,9438
|21,0488
|% -0,11
|
|Frank
|18,6721
|18,7846
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% 0,07
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Cumhuriyet
|6.754
|6.856
|20,00
|
Seans Raporu
15:50
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16:05SELGD
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16:02XU100
Endeks 3, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 78, 529.00 milyon TL de
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16:02VAKBN
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