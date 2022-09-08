***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 16:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061525
BIST
15:463.484
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 81,43
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:4618,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2483
En Düşük
18,2142
15:4618,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:461.006,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.006,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:46
|VAKBN
|11,78
|1.217.386.443
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.546.405
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.613.757
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.387.881
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.790.256
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|9,97
|1.533.843
|% -4,68
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,64
|9.591.340.300
|% -0,32
|
|YKBNK
|8,38
|8.914.230.360
|% 6,89
|
|THYAO
|75,65
|5.218.769.248
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,25
|4.444.483.641
|% 9,33
|
|EKGYO
|5,00
|3.702.115.192
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,38
|8.914.230.360
|% 6,89
|
|EKGYO
|5,00
|3.702.115.192
|% 2,46
|
|AKBNK
|15,64
|9.591.340.300
|% -0,32
|
|ISCTR
|11,25
|4.444.483.641
|% 9,33
|
|HALKB
|12,51
|2.985.825.371
|% 9,93
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2292
|18,2483
|% 0,18
|
|Euro
|18,2478
|18,2543
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,9468
|21,0519
|% -0,09
|
|Frank
|18,6735
|18,7860
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,07
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.754
|6.856
|20,00
|
|Tam
|6.780
|6.839
|-56,00
|
|Yarım
|3.303
|3.341
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,84
|0,02
|
|B. Petrol
|88,41
|88,41
|0,41
|