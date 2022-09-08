***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 16:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061527
BIST
16:323.495
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 92,46
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:3218,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2459
En Düşük
18,2142
16:3218,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:321.004,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.004,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:30
|VAKBN
|11,78
|1.220.925.862
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.639.085
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.775.238
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.491.651
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.115.487
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,78
|45.847.122
|% -4,73
|
|SANEL
|9,98
|1.835.238
|% -4,59
|
|AKBNK
|15,87
|10.924.357.338
|% 1,15
|
|YKBNK
|8,54
|10.030.201.484
|% 8,93
|
|THYAO
|74,95
|6.380.059.665
|% 0,33
|
|ISCTR
|11,31
|4.761.645.101
|% 9,91
|
|GARAN
|25,20
|4.118.035.756
|% 4,56
|
|YKBNK
|8,54
|10.030.201.484
|% 8,93
|
|EKGYO
|5,03
|3.901.567.346
|% 3,07
|
|AKBNK
|15,87
|10.924.357.338
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,31
|4.761.645.101
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.010.182.254
|% 9,93
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2316
|18,2459
|% 0,17
|
|Euro
|18,2437
|18,2508
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,8727
|20,9774
|% -0,45
|
|Frank
|18,6461
|18,7584
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8380
|4,8623
|% 0,05
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-3,58
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|6,00
|
|Tam
|6.769
|6.831
|-64,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|89,12
|89,12
|1,12
|