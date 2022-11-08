***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 11:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077848
BIST
11:374.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 54,50
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:3718,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:3718,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0498
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:37998,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,52
|Açılış
|: 998,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:35
|DESA
|42,98
|29.861.250
|% 9,98
|
|TEZOL
|22,04
|163.994.130
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|DOKTA
|56,45
|15.270.892
|% 8,14
|
|KMPUR
|114,80
|52.972.510
|% 7,29
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EKIZ
|19,07
|244.096
|% -6,43
|
|ALMAD
|5,08
|36.267.326
|% -6,27
|
|THYAO
|110,40
|4.657.527.713
|% 2,99
|
|TUPRS
|456,60
|1.454.945.752
|% 1,92
|
|EKGYO
|4,67
|1.323.832.745
|% -2,51
|
|YKBNK
|9,61
|1.152.077.746
|% 2,13
|
|SISE
|35,18
|1.000.120.945
|% 0,74
|
|EKGYO
|4,67
|1.323.832.745
|% -2,51
|
|YKBNK
|9,61
|1.152.077.746
|% 2,13
|
|ADESE
|1,34
|81.013.428
|% 0,75
|
|VAKBN
|9,40
|545.036.792
|% 0,21
|
|HALKB
|8,78
|500.320.925
|% 0,69
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6114
|% 0,73
|
|Euro
|18,5879
|18,5994
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2842
|21,3909
|% 0,32
|
|Frank
|18,7127
|18,8254
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,68
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,08
|
|Altın Gr.
|998
|999
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.677
|6.733
|-15,00
|
|Yarım
|3.253
|3.291
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|97,83
|97,83
|-0,09
|