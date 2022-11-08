***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 11:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077853
BIST
11:364.385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 53,53
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:3618,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:3618,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0498
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:36998,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,52
|Açılış
|: 998,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:34
|GUBRF
|162,80
|468.796.961
|% 10,00
|
|TEZOL
|22,04
|163.638.229
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.535.848
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.184.159
|% 9,94
|
|DITAS
|23,26
|8.645.787
|% -36,93
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,70
|5.510.451.955
|% 2,95
|
|THYAO
|110,70
|4.582.762.042
|% 3,26
|
|KRDMD
|13,55
|2.251.158.556
|% -2,17
|
|PETKM
|14,59
|1.612.678.118
|% -0,41
|
|ASELS
|36,30
|1.520.571.449
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,68
|1.305.837.001
|% -2,30
|
|SKBNK
|2,16
|369.390.739
|% 3,85
|
|KRDMD
|13,55
|2.251.158.556
|% -2,17
|
|EREGL
|37,70
|5.510.451.955
|% 2,95
|
|YKBNK
|9,65
|1.128.069.059
|% 2,55
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6045
|18,6084
|% 0,71
|
|Euro
|18,5826
|18,5950
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2697
|21,3763
|% 0,25
|
|Frank
|18,7076
|18,8203
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9366
|4,9613
|% 0,66
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,38
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.679
|6.734
|-14,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,37
|0,01
|
|B. Petrol
|97,64
|97,64
|-0,28
|
Seans Raporu
11:34
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11:48DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 42.98 lira fiyatla işlem gören hissede 715, 022 adet işlem
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11:47TUKAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 21.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 800, 446 adet işlem
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11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 65 artarak (% 1.62 ) 4, 815
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11:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, ARTI
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11:46XU100
Endeks 4, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 39, 682.00 milyon TL de