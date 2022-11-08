***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 11:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077863
BIST
11:304.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 59,22
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:3018,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1299
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:3018,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0785
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:30998,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,24
|Açılış
|: 998,39
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:28
|GUBRF
|162,80
|465.246.456
|% 10,00
|
|TEZOL
|22,04
|163.316.665
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.535.848
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.184.159
|% 9,94
|
|DITAS
|23,30
|8.150.620
|% -36,82
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,62
|5.427.002.457
|% 2,73
|
|THYAO
|110,90
|4.442.799.284
|% 3,45
|
|KRDMD
|13,53
|2.202.864.359
|% -2,31
|
|PETKM
|14,61
|1.582.622.122
|% -0,27
|
|ASELS
|36,30
|1.472.069.488
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,67
|1.277.780.368
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,15
|365.267.645
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,53
|2.202.864.359
|% -2,31
|
|EREGL
|37,62
|5.427.002.457
|% 2,73
|
|YKBNK
|9,66
|1.095.864.808
|% 2,66
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6069
|% 0,70
|
|Euro
|18,6001
|18,6095
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2622
|21,3688
|% 0,21
|
|Frank
|18,7001
|18,8128
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% 0,67
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,38
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.679
|6.734
|-14,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,37
|0,01
|
|B. Petrol
|97,64
|97,64
|-0,28
|
Seans Raporu
11:28
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