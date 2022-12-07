***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 15:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085226
BIST
15:514.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -38,53
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:5118,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:5119,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1192
|Açılış
|: 19,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
15:511.063,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.063,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:51
|YESIL
|4,40
|60.291.350
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|190.039.134
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|507.129.916
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.133.688
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.132.738
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|BIZIM
|28,32
|40.700.681
|% -7,99
|
|EUREN
|15,55
|739.732.543
|% -7,14
|
|KRDMD
|17,80
|10.666.286.232
|% 0,56
|
|THYAO
|137,90
|5.557.935.132
|% 1,70
|
|ASELS
|51,20
|4.627.621.697
|% 4,40
|
|PETKM
|18,31
|3.787.281.095
|% 1,72
|
|EREGL
|41,94
|3.058.114.331
|% -1,50
|
|KRDMD
|17,80
|10.666.286.232
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,28
|1.587.694.756
|% 0,55
|
|PETKM
|18,31
|3.787.281.095
|% 1,72
|
|ADESE
|1,94
|308.867.548
|% 6,01
|
|ISCTR
|10,33
|1.671.914.961
|% 1,18
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6375
|18,6403
|% 0,03
|
|Euro
|19,6196
|19,6315
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,6293
|22,7428
|% 0,37
|
|Frank
|19,7466
|19,8655
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.166
|7.213
|13,00
|
|Yarım
|3.470
|3.526
|6,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,05
|