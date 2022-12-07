***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 15:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085231
BIST
15:524.963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -37,35
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:5218,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:5219,6319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1196
|Açılış
|: 19,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
15:521.063,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.063,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:52
|YESIL
|4,40
|60.322.001
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.396.367
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.051.281
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.135.266
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.221.366
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,56
|740.634.818
|% -7,08
|
|PRDGS
|12,48
|36.109.996
|% -6,94
|
|KRDMD
|17,77
|10.709.985.502
|% 0,40
|
|THYAO
|137,90
|5.614.594.588
|% 1,70
|
|ASELS
|51,15
|4.633.019.043
|% 4,30
|
|PETKM
|18,30
|3.803.244.751
|% 1,67
|
|EREGL
|41,88
|3.067.283.983
|% -1,64
|
|KRDMD
|17,77
|10.709.985.502
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,27
|1.592.654.710
|% 0,41
|
|PETKM
|18,30
|3.803.244.751
|% 1,67
|
|ADESE
|1,95
|311.315.956
|% 6,56
|
|ISCTR
|10,32
|1.674.985.979
|% 1,08
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6469
|% 0,06
|
|Euro
|19,6250
|19,6319
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,6264
|22,7399
|% 0,36
|
|Frank
|19,7447
|19,8636
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% 0,02
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,39
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.169
|7.216
|16,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|8,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|0,08
|