***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 10:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121460
BIST
12:535.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -24,58
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
12:5318,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
12:5320,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0281
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
12:531.117,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.117,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler12:51
|BVSAN
|54,75
|343.317.793
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|26.238.218
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.234.588
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|150.298.524
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,06
|56.666.211
|% 9,23
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,18
|61.198.236
|% -8,29
|
|TERA
|26,42
|43.987.673
|% -6,38
|
|SMRTG
|83,75
|247.345.159
|% -4,39
|
|VAKKO
|54,95
|28.285.169
|% -4,10
|
|EREGL
|41,22
|4.718.080.369
|% -4,09
|
|OYAKC
|47,36
|2.724.355.668
|% 1,02
|
|ISCTR
|14,44
|2.256.332.259
|% 1,69
|
|KRDMD
|21,30
|1.969.163.511
|% 1,91
|
|ASELS
|58,10
|1.495.907.083
|% -0,26
|
|ADESE
|1,68
|255.905.844
|% 6,33
|
|ISCTR
|14,44
|2.256.332.259
|% 1,69
|
|YKBNK
|11,77
|1.458.543.565
|% 0,34
|
|EREGL
|41,22
|4.718.080.369
|% -4,09
|
|IHLAS
|0,92
|90.531.801
|% 1,10
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9633
|18,9651
|% 0,07
|
|Euro
|20,0860
|20,0928
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6725
|22,7862
|% 0,63
|
|Frank
|20,3175
|20,4399
|% 0,50
|
|Riyal
|5,0367
|5,0620
|% 0,06
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|2,62
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|27,00
|
|Tam
|7.584
|7.635
|5,00
|
|Yarım
|3.705
|3.736
|2,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.868
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|0,01
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,37
|