***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 10:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121466
BIST
12:515.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:5118,9392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
12:5119,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:511.104,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.105,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:51
|SDTTR
|101,20
|297.644.734
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.323.136
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.731.955
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.381.219
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.556.870.198
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.130.265
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,89
|45.680.156
|% -7,92
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|FLAP
|13,61
|122.928.664
|% -7,10
|
|ASTOR
|50,85
|3.112.235.853
|% 4,33
|
|EREGL
|43,16
|2.316.110.336
|% -2,62
|
|ISCTR
|13,26
|1.677.768.445
|% 2,16
|
|DOAS
|142,20
|1.556.870.198
|% -10,00
|
|THYAO
|140,60
|1.449.481.143
|% -0,28
|
|ISCTR
|13,26
|1.677.768.445
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,19
|1.028.990.318
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,79
|1.202.931.189
|% 0,75
|
|AKBNK
|18,79
|1.397.706.721
|% 0,91
|
|AKFGY
|4,29
|268.202.807
|% 5,67
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9335
|18,9392
|% 0,10
|
|Euro
|19,9575
|19,9674
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,3483
|22,4604
|% 0,18
|
|Frank
|20,0133
|20,1338
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0318
|5,0571
|% 0,13
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,30
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.526
|7.578
|-5,00
|
|Yarım
|3.677
|3.708
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,00
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-0,21
|