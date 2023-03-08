***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 10:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121471
BIST
12:565.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -32,47
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
12:5618,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
12:5620,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
12:561.117,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.117,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler12:56
|BVSAN
|54,75
|343.999.978
|% 9,98
|
|AVTUR
|3,64
|5.254.939
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|26.238.628
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|150.650.969
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,20
|57.415.959
|% 9,55
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,08
|62.347.655
|% -8,57
|
|TERA
|26,50
|44.093.970
|% -6,09
|
|DESA
|52,15
|3.557.255
|% -4,92
|
|VANGD
|7,41
|5.534.421
|% -4,39
|
|EREGL
|41,22
|4.727.320.909
|% -4,09
|
|OYAKC
|47,38
|2.747.051.552
|% 1,07
|
|ISCTR
|14,49
|2.268.648.569
|% 2,04
|
|KRDMD
|21,32
|2.000.332.221
|% 2,01
|
|ASTOR
|51,00
|1.585.391.603
|% 4,08
|
|ADESE
|1,69
|258.318.862
|% 6,96
|
|ISCTR
|14,49
|2.268.648.569
|% 2,04
|
|YKBNK
|11,79
|1.466.973.955
|% 0,51
|
|EREGL
|41,22
|4.727.320.909
|% -4,09
|
|IHLAS
|0,92
|90.800.849
|% 1,10
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9589
|18,9628
|% 0,05
|
|Euro
|20,0880
|20,0937
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6675
|22,7812
|% 0,61
|
|Frank
|20,3143
|20,4367
|% 0,49
|
|Riyal
|5,0363
|5,0616
|% 0,05
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|1,68
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|27,00
|
|Tam
|7.577
|7.628
|-2,00
|
|Yarım
|3.702
|3.732
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,09
|81,09
|-0,50
|