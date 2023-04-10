***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.04.2023 14:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09-04-2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135062
BIST
15:385.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,46
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3819,2776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0408
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3820,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0147
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9215
15:381.240,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.240,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|GESAN
|81,75
|619.397.436
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.160.923
|% 9,95
|
|DERHL
|5,35
|28.093.649
|% -6,63
|
|AVHOL
|19,52
|101.683.289
|% -6,51
|
|COSMO
|82,80
|5.969.997
|% -5,96
|
|ULUSE
|142,30
|74.585.792
|% -5,01
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,50
|3.837.443.367
|% 3,22
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|EREGL
|35,50
|1.715.694.267
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,95
|1.459.398.232
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|373.683.811
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,00
|78.195.686
|% 3,09
|
|YKBNK
|9,90
|611.571.576
|% 2,17
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2705
|19,2776
|% 0,21
|
|Euro
|20,9206
|20,9782
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,7856
|23,9048
|% -0,11
|
|Frank
|21,1338
|21,2612
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1221
|5,1478
|% 0,19
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-7,00
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.524
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,09
|