***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2023 16:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167334
BIST
'
17:596.190
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 48,72
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5926,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0230
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5928,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1680
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:591.620,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,49
|Açılış
|: 1.620,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SKTAS
|3,77
|31.536.268
|% 34,64
|
|LIDER
|94,60
|134.139.514
|% 10,00
|
|HKTM
|55,00
|193.671.424
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.891.999
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|349.841.289
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|212.528.468
|% -9,97
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|OYAYO
|14,93
|35.508.806
|% -4,66
|
|PETUN
|60,00
|43.190.921
|% -4,23
|
|ASTOR
|81,70
|8.628.479.878
|% 4,95
|
|THYAO
|215,40
|6.593.659.909
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,47
|5.551.053.084
|% 6,68
|
|EREGL
|39,02
|4.436.601.178
|% 1,61
|
|TUPRS
|91,15
|3.613.395.031
|% 3,52
|
|EKGYO
|8,47
|5.551.053.084
|% 6,68
|
|ZOREN
|3,58
|616.790.771
|% 0,28
|
|DOHOL
|10,94
|1.583.897.696
|% 5,39
|
|YKBNK
|12,94
|1.886.559.928
|% -0,61
|
|KRDMD
|24,26
|2.878.463.939
|% 4,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0670
|26,0958
|% 0,09
|
|Euro
|28,5397
|28,5919
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,3141
|33,4812
|% 0,56
|
|Frank
|29,1553
|29,3309
|% 0,48
|
|Riyal
|6,9261
|6,9609
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|17,02
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|17,74
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.434
|10.685
|19,00
|
|Yarım
|5.225
|5.367
|10,00
|
|Çeyrek
|2.621
|2.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,39
|0,33
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|1,17
|