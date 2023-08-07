***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.08.2023 12:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181378
BIST
'
16:117.461
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 60,13
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1126,9976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0836
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1129,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0804
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:111.684,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.684,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MIPAZ
|28,60
|25.486.977
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|257.432.122
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.301.741
|% 9,99
|
|LUKSK
|64,95
|29.952.912
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,00
|330.841.766
|% -8,83
|
|SASA
|59,05
|5.011.908.211
|% -7,59
|
|ENSRI
|10,22
|113.976.847
|% -6,41
|
|THYAO
|264,20
|11.778.608.444
|% 6,19
|
|SASA
|59,05
|5.011.908.211
|% -7,59
|
|KLSER
|53,50
|4.886.186.910
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.426.017.831
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.344.440.580
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.344.440.580
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,76
|2.916.106.574
|% 2,07
|
|ADESE
|1,89
|292.295.476
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,12
|1.931.268.811
|% 0,37
|
|FZLGY
|15,73
|1.722.053.656
|% 7,81
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9916
|27,0023
|% 0,33
|
|Euro
|29,7096
|29,7302
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,3773
|34,5497
|% 0,48
|
|Frank
|30,7380
|30,9232
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1746
|7,2106
|% 0,31
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,90
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.055
|11.139
|35,00
|
|Yarım
|5.532
|5.595
|17,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|-0,71
|