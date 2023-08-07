***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.08.2023 12:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181392
BIST
'
16:127.463
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 62,25
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1226,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0846
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1229,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0753
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:121.684,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.684,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:10
|MIPAZ
|28,60
|25.496.015
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|258.472.680
|% 9,99
|
|SAMAT
|18,50
|105.696.814
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|SASA
|59,00
|5.038.260.468
|% -7,67
|
|ZEDUR
|98,30
|333.099.168
|% -7,61
|
|ENSRI
|10,22
|114.223.718
|% -6,41
|
|THYAO
|264,00
|11.811.118.140
|% 6,11
|
|SASA
|59,00
|5.038.260.468
|% -7,67
|
|KLSER
|53,50
|4.888.226.919
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.436.913.290
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.381.538.032
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.381.538.032
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,76
|2.959.986.928
|% 2,07
|
|ADESE
|1,89
|292.352.144
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,07
|1.941.903.880
|% 0,06
|
|FZLGY
|15,79
|1.756.963.967
|% 8,22
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9920
|26,9986
|% 0,31
|
|Euro
|29,7210
|29,7419
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,3851
|34,5575
|% 0,50
|
|Frank
|30,7530
|30,9382
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,29
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.058
|11.141
|37,00
|
|Yarım
|5.533
|5.596
|18,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|-0,65
|