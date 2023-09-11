***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.09.2023 16:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193795
BIST
'
16:538.178
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -147,09
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.170
En Yüksek
8.404
16:5326,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0507
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5328,9172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1876
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:531.664,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.664,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:51
|RYGYO
|23,76
|102.231.232
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|79.356.370
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.098.607
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.734.248
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|531.777.116
|% -9,98
|
|ENERY
|185,20
|3.445.685.252
|% -9,70
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|KOZAL
|33,10
|8.217.890.602
|% 7,05
|
|KZGYO
|47,56
|5.513.460.292
|% 7,17
|
|THYAO
|237,40
|5.213.701.064
|% -2,42
|
|ENKAI
|35,66
|4.930.129.015
|% 4,15
|
|ISCTR
|23,22
|4.563.911.303
|% -5,99
|
|ZOREN
|5,18
|2.435.705.563
|% 1,77
|
|EKGYO
|9,16
|3.390.700.874
|% -3,38
|
|SKBNK
|5,75
|1.549.405.655
|% 4,17
|
|KOZAL
|33,10
|8.217.890.602
|% 7,05
|
|KLGYO
|3,37
|751.006.303
|% 0,90
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8741
|26,8784
|% 0,16
|
|Euro
|28,8811
|28,8937
|% 0,57
|
|Sterlin
|33,5582
|33,7265
|% 0,60
|
|Frank
|29,9997
|30,1804
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1436
|7,1794
|% 0,14
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|8,71
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.062
|11.140
|31,00
|
|Yarım
|5.548
|5.593
|17,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,89
|0,09
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|0,65
|
Seans Raporu
16:51
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17:06ORGE
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 55.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 148 adet işlem
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17:05FORTE
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 329 adet işlem
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17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 37 kaybederek (% -1.78 ) 8, 671
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17:03XU100
Endeks 8, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:03ANELE
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 208, 761 adet işlem