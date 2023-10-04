***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2023 15:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199487
BIST
'
16:248.449
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -64,79
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
16:2427,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1356
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
16:2429,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2560
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
16:241.617,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.617,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler16:24
|BFREN
|8.155,10
|19.515.154
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|4.956.778
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|15.122.938
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.911.926
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|834.915
|% -9,96
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|ISBIR
|122,20
|2.823.634
|% -6,36
|
|THYAO
|241,90
|6.157.874.990
|% -2,34
|
|PETKM
|22,44
|5.438.968.487
|% 2,94
|
|TUPRS
|150,40
|5.089.643.985
|% -2,97
|
|EREGL
|44,78
|3.995.343.574
|% 0,13
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.869.426
|% 9,87
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.869.426
|% 9,87
|
|PETKM
|22,44
|5.438.968.487
|% 2,94
|
|ADESE
|2,59
|504.235.015
|% 7,92
|
|KATMR
|2,90
|565.534.588
|% 8,21
|
|ODAS
|14,18
|2.456.287.735
|% 1,72
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5646
|27,5713
|% 0,49
|
|Euro
|29,0212
|29,0309
|% 0,89
|
|Sterlin
|33,4232
|33,5909
|% 0,93
|
|Frank
|29,9918
|30,1725
|% 0,86
|
|Riyal
|7,3269
|7,3636
|% 0,23
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,37
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|38,00
|
|Tam
|10.882
|10.974
|14,00
|
|Yarım
|5.458
|5.504
|7,00
|
|Çeyrek
|2.720
|2.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,84
|18,87
|0,14
|
|B. Petrol
|89,26
|89,26
|-1,66
|
Seans Raporu
16:24
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