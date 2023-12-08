***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 13:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223997
BIST
'
16:387.983
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,55
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:3828,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0650
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:3831,2183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0468
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:381.879,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.879,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,53
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KRTEK
|30,58
|60.723.430
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|34.546.335
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|82.171.325
|% 9,97
|
|FMIZP
|358,50
|275.626.292
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.493.532
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.504.731
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.642.404
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|257,00
|4.897.056.482
|% -1,06
|
|AGROT
|14,35
|2.395.780.476
|% 1,34
|
|ISCTR
|22,60
|2.246.124.388
|% 0,71
|
|TCELL
|58,30
|2.002.016.448
|% 0,52
|
|YKBNK
|19,84
|1.982.805.509
|% -0,25
|
|EKGYO
|7,80
|1.699.056.484
|% 1,83
|
|AGROT
|14,35
|2.395.780.476
|% 1,34
|
|YKBNK
|19,84
|1.982.805.509
|% -0,25
|
|ISCTR
|22,60
|2.246.124.388
|% 0,71
|
|IHLGM
|1,64
|112.758.380
|% -1,20
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9772
|28,9830
|% 0,22
|
|Euro
|31,1994
|31,2183
|% -0,15
|
|Sterlin
|36,1992
|36,3807
|% -0,27
|
|Frank
|32,8173
|33,0150
|% -0,26
|
|Riyal
|7,7029
|7,7415
|% 0,21
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|920,57
|922,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,63
|980,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,53
|75,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,37
|2.024,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:53RNPOL
Yüzde 6.26 oranında artışla 39.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 435 adet işlem
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16:52DOFER
Yüzde 9.95 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 611, 168 adet işlem
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16:51MARTI
Yüzde 7.39 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 569, 268 adet işlem
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16:50INDES
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 261, 199 adet işlem
-
16:49BSOKE
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 826, 576 adet işlem