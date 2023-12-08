***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 13:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223996
BIST
'
16:387.983
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,55
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:3828,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0669
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:3831,1945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0706
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:381.879,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.879,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,53
BIST En Aktif Hisseler16:38
|LIDER
|62,15
|177.554.315
|% 10,04
|
|KRTEK
|30,58
|60.742.390
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|34.578.997
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|FMIZP
|358,50
|275.711.974
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.493.542
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.504.731
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.727.943
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|257,25
|4.959.234.723
|% -0,96
|
|AGROT
|14,48
|2.413.509.141
|% 2,26
|
|ISCTR
|22,64
|2.279.209.543
|% 0,89
|
|YKBNK
|19,89
|2.066.953.121
|% 0,00
|
|TCELL
|58,35
|2.024.107.491
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,82
|1.705.905.864
|% 2,09
|
|AGROT
|14,48
|2.413.509.141
|% 2,26
|
|YKBNK
|19,89
|2.066.953.121
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,64
|2.279.209.543
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,67
|113.400.927
|% 0,60
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9772
|28,9830
|% 0,22
|
|Euro
|31,1994
|31,2183
|% -0,15
|
|Sterlin
|36,2166
|36,3982
|% -0,22
|
|Frank
|32,8275
|33,0252
|% -0,23
|
|Riyal
|7,7035
|7,7421
|% 0,22
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,48
|23,51
|% 0,66
|
|Platin
|919,46
|921,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,69
|978,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,69
|75,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,17
|2.016,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:53RNPOL
Yüzde 6.26 oranında artışla 39.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 435 adet işlem
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16:52DOFER
Yüzde 9.95 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 611, 168 adet işlem
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16:51MARTI
Yüzde 7.39 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 569, 268 adet işlem
-
16:50INDES
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 261, 199 adet işlem
-
16:49BSOKE
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 826, 576 adet işlem