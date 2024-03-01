***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 16:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253653
BIST
'
17:459.125
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -68,29
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:4531,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1340
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:4533,9164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0497
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:452.068,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,54
|Açılış
|: 2.068,40
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:43
|VKING
|37,84
|52.824.432
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.599.326
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.697.937.389
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|47.143.204
|% 9,98
|
|NETAS
|85,50
|226.537.136
|% -10,00
|
|ERSU
|30,78
|73.531.029
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.415.236
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|475.629.290
|% -9,93
|
|ISGSY
|27,98
|131.743.053
|% -8,86
|
|EREGL
|46,08
|7.701.669.288
|% 1,23
|
|REEDR
|76,10
|5.681.274.019
|% 9,97
|
|MIATK
|82,05
|5.509.321.033
|% 4,79
|
|KONTR
|289,75
|4.881.876.568
|% 0,96
|
|THYAO
|278,00
|4.597.472.394
|% -1,33
|
|EKGYO
|11,29
|2.151.358.638
|% 1,71
|
|ODAS
|10,71
|1.782.625.701
|% 6,14
|
|EREGL
|46,08
|7.701.669.288
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,78
|1.761.812.260
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,52
|784.497.133
|% -2,13
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3546
|31,3615
|% 0,41
|
|Euro
|33,8965
|33,9106
|% 0,13
|
|Sterlin
|39,4682
|39,6662
|% 0,40
|
|Frank
|35,1662
|35,3781
|% -0,04
|
|Riyal
|8,3355
|8,3773
|% 0,39
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|866,94
|873,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,33
|943,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,41
|83,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,89
|2.046,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:43
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17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
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17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
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17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, EREGL