***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 16:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253658
BIST
'
15:509.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -24,74
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.113
En Yüksek
9.227
15:5031,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1133
|Açılış
|: 31,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
15:5033,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0719
|Açılış
|: 33,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
15:502.069,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 16,28
|Açılış
|: 2.069,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler15:50
|VKING
|37,84
|45.582.005
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.683.406.197
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|418.790.082
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|346.887.851
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|66.811.386
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|430.116.122
|% -9,95
|
|KTLEV
|108,00
|408.262.536
|% -9,09
|
|ISGSY
|28,54
|102.227.763
|% -7,04
|
|MAALT
|1.203,00
|166.756.517
|% -6,96
|
|EREGL
|45,78
|5.000.475.597
|% 0,57
|
|REEDR
|75,50
|4.541.743.094
|% 9,10
|
|KONTR
|301,00
|3.775.148.133
|% 4,88
|
|THYAO
|279,00
|3.773.926.290
|% -0,98
|
|GUBRF
|202,90
|3.687.255.706
|% 1,15
|
|ISCTR
|10,87
|1.331.772.006
|% -2,07
|
|EKGYO
|11,33
|1.325.084.020
|% 2,07
|
|EREGL
|45,78
|5.000.475.597
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,58
|586.090.476
|% -1,06
|
|KOZAL
|23,10
|2.279.814.388
|% 0,87
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3427
|31,3468
|% 0,36
|
|Euro
|33,9305
|33,9386
|% 0,21
|
|Sterlin
|39,4865
|39,6845
|% 0,45
|
|Frank
|35,2358
|35,4481
|% 0,16
|
|Riyal
|8,3365
|8,3783
|% 0,40
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|873,30
|875,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,69
|948,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,27
|83,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,07
|2.052,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05XU100
Endeks 9, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 73, 660.00 milyon TL de
-
16:05CRDFA
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 8.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 602, 953 adet işlem
-
16:03EUYO
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 598, 060 adet işlem
-
16:02ISGSY
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 477, 981 adet işlem
-
16:01KCAER
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 815, 735 adet işlem