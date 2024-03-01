***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 16:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253664
BIST
'
17:479.123
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -70,79
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:4731,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1293
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:4733,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0887
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:472.064,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,48
|Açılış
|: 2.064,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:45
|VKING
|37,84
|52.920.848
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.999.540
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.698.281.682
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|47.143.393
|% 9,98
|
|KTLEV
|107,00
|476.231.165
|% -9,93
|
|ISGSY
|27,90
|132.759.425
|% -9,12
|
|KBORU
|158,80
|2.092.047.293
|% -8,79
|
|MOBTL
|8,30
|457.795.951
|% -7,68
|
|AZTEK
|142,90
|248.691.363
|% -7,45
|
|REEDR
|76,10
|5.684.557.201
|% 9,97
|
|MIATK
|81,95
|5.584.581.798
|% 4,66
|
|KONTR
|289,00
|4.926.756.009
|% 0,70
|
|BORSK
|52,25
|2.490.696.235
|% 2,25
|
|KCAER
|54,80
|2.241.189.566
|% -7,04
|
|REEDR
|76,10
|5.684.557.201
|% 9,97
|
|MIATK
|81,95
|5.584.581.798
|% 4,66
|
|LMKDC
|31,52
|1.698.281.682
|% 9,98
|
|QUAGR
|4,32
|234.172.823
|% 0,00
|
|LRSHO
|3,45
|177.268.675
|% 4,55
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3537
|31,3675
|% 0,43
|
|Euro
|33,8988
|33,9164
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,4429
|39,6407
|% 0,34
|
|Frank
|35,1521
|35,3638
|% -0,08
|
|Riyal
|8,3353
|8,3771
|% 0,39
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|866,94
|873,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,33
|943,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,41
|83,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,89
|2.046,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606