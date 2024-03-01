***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 16:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253685
BIST
'
17:489.126
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -67,68
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:4831,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1288
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:4833,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0898
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:482.064,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,96
|Açılış
|: 2.064,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:48
|VKING
|37,84
|52.920.848
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.999.540
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.698.281.682
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|47.143.393
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|74.029.665
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.415.236
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|476.231.165
|% -9,93
|
|NETAS
|85,65
|230.308.988
|% -9,84
|
|ISGSY
|27,90
|132.759.425
|% -9,12
|
|EREGL
|46,08
|7.778.476.800
|% 1,23
|
|REEDR
|76,10
|5.684.557.201
|% 9,97
|
|MIATK
|81,95
|5.584.581.798
|% 4,66
|
|KONTR
|289,00
|4.926.756.009
|% 0,70
|
|THYAO
|277,75
|4.629.614.020
|% -1,42
|
|EKGYO
|11,30
|2.162.510.923
|% 1,80
|
|ODAS
|10,64
|1.808.085.768
|% 5,45
|
|EREGL
|46,08
|7.778.476.800
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,78
|1.773.428.746
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,54
|790.751.148
|% -1,77
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3573
|31,3623
|% 0,41
|
|Euro
|33,9458
|33,9565
|% 0,27
|
|Sterlin
|39,4483
|39,6461
|% 0,35
|
|Frank
|35,1521
|35,3639
|% -0,08
|
|Riyal
|8,3358
|8,3776
|% 0,40
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|870,73
|873,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,83
|944,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,20
|83,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,14
|2.048,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606