***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
08.03.2024 17:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RİSK ÖLÇÜM VE DEĞERLEME ESASLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257015
BIST
'
18:059.155
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 101,14
|Açılış
|: 9.084
|
|Önceki Kapanış
|: 9.054
|
9.024
En Yüksek
9.174
18:0531,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1211
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,0222
En Düşük
31,7696
18:0535,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0339
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1500
|
35,2099
En Düşük
34,6579
18:052.248,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 41,61
|Açılış
|: 2.248,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.253,06
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|70,95
|19.110.634
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|53.387.888
|% 9,99
|
|DESPC
|49,12
|55.807.303
|% 9,99
|
|QNBFB
|292,00
|15.855.028
|% 9,98
|
|ARTMS
|40,78
|15.690.268
|% 9,98
|
|EUKYO
|22,68
|10.102.101
|% -10,00
|
|AKFYE
|26,10
|347.352.991
|% -10,00
|
|BRKVY
|179,70
|39.927.816
|% -9,97
|
|FONET
|43,20
|37.984.896
|% -9,96
|
|PEKGY
|24,96
|74.370.281
|% -9,96
|
|THYAO
|279,25
|14.766.133.908
|% 2,38
|
|OBAMS
|58,20
|9.349.255.106
|% -7,77
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|EREGL
|45,90
|5.917.177.763
|% 0,53
|
|REEDR
|64,50
|4.636.049.971
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,86
|4.100.586.968
|% 4,73
|
|HEKTS
|18,04
|4.356.076.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|2.401.731.173
|% 2,26
|
|YKBNK
|22,98
|4.413.323.140
|% 3,98
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9165
|31,9388
|% 0,38
|
|Euro
|34,9457
|35,0331
|% 0,10
|
|Sterlin
|42,2735
|42,4854
|% 2,00
|
|Frank
|37,5379
|37,7260
|% 1,84
|
|Riyal
|8,7702
|8,8141
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,43
|% 0,66
|
|Platin
|913,38
|915,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,32
|1.019,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,12
|82,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.185,79
|2.186,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEKFK
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 081 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 8.55 oranında artışla 52.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 681 adet işlem
-
17:57ISKPL
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 829, 282 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 9, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 111, 943.00 milyon TL de
-
17:55DITAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 587 adet işlem