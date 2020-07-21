***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
21.07.2020 14:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2017
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hisse Senedi Semsiye Fon İçtüzüğü_17072020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860726
BIST
15:07120.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.170,54
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:076,8489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:077,8379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0126
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:07403,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,49
|Açılış
|: 403,18
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
403,23
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|11.006.775
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.649.977
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.564.695
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.029.301
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.423.848
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,24
|62.549.182
|% -9,60
|
|DITAS
|27,62
|4.972.481
|% -8,24
|
|FMIZP
|74,95
|85.869.593
|% -6,95
|
|LUKSK
|20,92
|2.075.490
|% -6,27
|
|GARAN
|8,08
|959.228.264
|% 2,28
|
|GUSGR
|5,39
|718.772.826
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,31
|604.249.296
|% 0,43
|
|AFYON
|4,75
|600.809.286
|% 9,95
|
|TCELL
|16,63
|538.202.696
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,31
|604.249.296
|% 0,43
|
|ADESE
|2,64
|531.116.566
|% 5,18
|
|ODAS
|2,84
|520.681.083
|% -0,70
|
|SKBNK
|1,71
|266.715.186
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|175.309.864
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6667
|8,7101
|% 0,14
|
|Frank
|7,2646
|7,3083
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|15,56
|
|Altın Gr.
|403
|403
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.614
|2.637
|14,10
|
|Tam
|2.693
|2.706
|14,50
|
|Yarım
|1.307
|1.324
|7,10
|
|Çeyrek
|656
|663
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,95
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|4,55
|4,56
|0,17
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|1,19
|