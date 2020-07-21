***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
21.07.2020 14:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2017
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü_17072020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860729
BIST
14:29120.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 870,23
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
14:296,8454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8384
14:297,8347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
14:29402,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,00
|Açılış
|: 402,69
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,82
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.608.771
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.897.123
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.553.568
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.430.177
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|91.867.817
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,50
|49.512.625
|% -9,09
|
|DITAS
|28,30
|4.728.911
|% -5,98
|
|FMIZP
|75,80
|79.171.429
|% -5,90
|
|EDIP
|2,81
|21.611.852
|% -5,39
|
|GUSGR
|5,41
|697.648.527
|% -0,18
|
|GARAN
|7,99
|620.744.061
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,31
|532.888.281
|% 0,43
|
|ODAS
|2,85
|511.884.947
|% -0,35
|
|AFYON
|4,68
|482.370.123
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,31
|532.888.281
|% 0,43
|
|ADESE
|2,66
|471.522.371
|% 5,98
|
|ODAS
|2,85
|511.884.947
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,70
|238.765.639
|% 1,80
|
|GUSGR
|5,41
|697.648.527
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6756
|8,7191
|% 0,24
|
|Frank
|7,2724
|7,3162
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|9,62
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.612
|2.633
|10,20
|
|Tam
|2.691
|2.702
|10,50
|
|Yarım
|1.306
|1.322
|5,10
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,57
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|4,52
|4,53
|0,14
|
|B. Petrol
|44,58
|44,58
|1,30
|