ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.619.281
|% 10,00
|MAALT
|130,90
|23.562.862
|% 10,00
|KENT
|1.661,40
|10.996.807
|% 10,00
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|YAPRK
|16,29
|6.443.372
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6688
|8,7123
|% 0,16
|Frank
|7,2680
|7,3117
|% -0,08
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|9,44
|Altın Gr.
|403
|403
|1,90
|Cumhuriyet
|2.614
|2.635
|12,10
|Tam
|2.693
|2.704
|12,50
|Yarım
|1.307
|1.323
|6,10
|Çeyrek
|656
|662
|3,00
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,56
|0,62
|Gümüş Gr.
|4,53
|4,53
|0,15
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|1,42
Seans Raporu
- 14:58FRIGO Yüzde 7.08 oranında artışla 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 362 adet işlem
- 14:57OSMEN Yüzde 5.73 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 355 adet işlem
- 14:56XU100 Endeks 120, 255 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 12, 202.00 milyon TL de
- 14:56PRKME Yüzde 5.58 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 747, 946 adet işlem
- 14:55ICBCT Yüzde 5.41 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 028, 825 adet işlem