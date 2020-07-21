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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

21.07.2020 14:40
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BIST USD EURO ALTIN
14:46120.383
Değişim :  0,92% |  1.101,85
Açılış :  120.171  
Önceki Kapanış :  119.281  
En Yüksek
120.586 En Düşük
119.803
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,31 17.619.281 % 10,00  
MAALT 130,90 23.562.862 % 10,00  
KENT 1.661,40 10.996.807 % 10,00  
YONGA 29,04 518.712 % 10,00  
YAPRK 16,29 6.443.372 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6688 8,7123 % 0,16  
Frank 7,2680 7,3117 % -0,08  
Riyal 1,8205 1,8297 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 9,44  
Altın Gr. 403 403 1,90  
Cumhuriyet 2.614 2.635 12,10  
Tam 2.693 2.704 12,50  
Yarım 1.307 1.323 6,10  
Çeyrek 656 662 3,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,56 0,62  
Gümüş Gr. 4,53 4,53 0,15  
B. Petrol 44,70 44,70 1,42  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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