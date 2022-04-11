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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

11.04.2022 14:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRGYO 6,93 146.207.547 % 10,00  
ISFIN 4,62 430.430.691 % 10,00  
KONKA 18,07 203.339.633 % 9,98  
ACSEL 41,26 59.122.416 % 9,97  
DURDO 18,97 16.915.620 % 9,97  
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Riyal 3,9158 3,9355 % -0,09  
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14:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 12,60  
Altın Gr. 928 928 4,69  
Cumhuriyet 6.145 6.235 28,00  
Tam 6.115 6.267 30,54  
Yarım 2.956 3.032 14,78  
Çeyrek 1.482 1.516 7,38  
Gümüş.Ons 25,20 25,23 0,43  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,17  
B. Petrol 98,50 98,50 -4,28  
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