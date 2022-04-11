***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
11.04.2022 14:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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İÇTÜZÜK TADİLİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019138
BIST
14:552.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 50,09
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.444
En Düşük
2.401
14:5514,7276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0158
|Açılış
|: 14,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
14:5516,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0186
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
14:55928,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,64
|Açılış
|: 928,08
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,78
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler14:55
|TRGYO
|6,93
|146.207.547
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|430.430.691
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|203.339.633
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|59.122.416
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|16.915.620
|% 9,97
|
|MARTI
|1,88
|92.971.072
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,37
|22.233.598
|% -4,45
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|GZNMI
|40,16
|27.661.210
|% -2,90
|
|DERIM
|4,57
|11.690.328
|% -2,77
|
|THYAO
|36,68
|4.267.219.392
|% 3,85
|
|GARAN
|13,79
|3.300.678.088
|% 3,68
|
|ASELS
|28,32
|2.166.882.617
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,97
|1.877.382.221
|% 6,42
|
|SISE
|17,13
|1.561.675.607
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,72
|1.116.423.217
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,97
|1.877.382.221
|% 6,42
|
|TSKB
|1,71
|618.403.080
|% 7,55
|
|GARAN
|13,79
|3.300.678.088
|% 3,68
|
|SKBNK
|1,15
|268.680.321
|% 4,55
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7240
|14,7276
|% -0,11
|
|Euro
|16,0523
|16,0645
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,1300
|19,2259
|% -0,16
|
|Frank
|15,7082
|15,8028
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9158
|3,9355
|% -0,09
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|12,60
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.145
|6.235
|28,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|30,54
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,78
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,17
|
|B. Petrol
|98,50
|98,50
|-4,28
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