***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
12.04.2022 16:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019649
BIST
16:292.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,62
|Açılış
|: 2.449
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|Önceki Kapanış
|: 2.449
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2.463
En Düşük
2.422
16:2914,6634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
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14,6951
En Düşük
14,6447
16:2915,9534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 15,9600
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|Önceki Kapanış
|: 15,9750
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16,0066
En Düşük
15,9215
16:29929,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,83
|Açılış
|: 929,98
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|Önceki Kapanış
|: 921,15
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931,10
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler16:29
|CLEBI
|257,60
|80.107.811
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,32
|396.233.133
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|56.109.729
|% 9,90
|
|KONKA
|19,81
|319.585.241
|% 9,63
|
|OYLUM
|2,33
|2.523.929
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|16.292.656
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,56
|27.516.372
|% -9,97
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|CASA
|124,40
|990.481
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|ACSEL
|38,06
|88.743.349
|% -7,76
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|THYAO
|37,24
|4.923.157.118
|% 2,99
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|GARAN
|13,68
|3.106.271.084
|% -1,44
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|SISE
|17,28
|2.422.636.438
|% 1,29
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|YKBNK
|5,06
|2.347.555.110
|% 0,80
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|AKBNK
|9,04
|2.146.156.905
|% -1,20
|
|ODAS
|2,25
|1.523.272.512
|% 3,21
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|YKBNK
|5,06
|2.347.555.110
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,69
|1.101.037.845
|% -2,54
|
|DOHOL
|3,79
|1.363.944.213
|% -3,56
|
|TSKB
|1,69
|456.313.068
|% -2,87
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6620
|14,6634
|% 0,01
|
|Euro
|15,9427
|15,9534
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,0692
|19,1649
|% 0,12
|
|Frank
|15,7172
|15,8118
|% 0,21
|
|Riyal
|3,8989
|3,9185
|% 0,02
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.967
|1.967
|13,44
|
|Altın Gr.
|929
|930
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.155
|6.248
|50,00
|
|Tam
|6.133
|6.286
|65,66
|
|Yarım
|2.964
|3.041
|31,76
|
|Çeyrek
|1.487
|1.520
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,10
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|B. Petrol
|103
|103
|4,72
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