***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
19.02.2020 11:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIH - İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU İç Tüzüğü eklidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820053
BIST
13:08118.963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -611,14
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
13:086,0575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0562
13:086,5443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
13:08313,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,98
|Açılış
|: 313,70
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|BJKAS
|3,34
|468.465.229
|% 13,61
|
|YBTAS
|4.499,10
|305.442
|% 10,00
|
|ORMA
|4,96
|62.072
|% 9,98
|
|TSPOR
|7,06
|365.378.748
|% 8,78
|
|VERTU
|6,60
|23.251.127
|% -19,90
|
|GLBMD
|2,53
|4.582.901
|% -10,60
|
|EMNIS
|2,40
|38.447
|% -9,77
|
|EPLAS
|14,10
|17.906
|% -9,62
|
|HUBVC
|32,50
|29.632.719
|% -9,22
|
|GSRAY
|3,64
|905.098.390
|% 2,82
|
|THYAO
|14,83
|530.778.416
|% -1,33
|
|ASELS
|28,92
|518.920.910
|% -0,89
|
|BJKAS
|3,34
|468.465.229
|% 13,61
|
|TSPOR
|7,06
|365.378.748
|% 8,78
|
|GSRAY
|3,64
|905.098.390
|% 2,82
|
|CEMAS
|1,29
|206.097.226
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,34
|468.465.229
|% 13,61
|
|MNDRS
|1,90
|226.914.149
|% -4,52
|
|ODAS
|2,27
|246.156.472
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8565
|7,8959
|% -0,09
|
|Frank
|6,1372
|6,1741
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6110
|1,6191
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|6,54
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|19,00
|
|Yarım
|1.000
|1.025
|9,19
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|58,41
|58,41
|0,66
|