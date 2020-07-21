***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
21.07.2020 12:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2016
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Degisken Semsiye Fon İçtüzüğü-17072020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860708
BIST
12:55120.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.147,59
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
12:556,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
12:557,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
12:55402,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,43
|Açılış
|: 402,12
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,30
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.160.042
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.090.182
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.596.409
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.337.552
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|62.869.325
|% -10,00
|
|LUKSK
|21,06
|1.848.677
|% -5,65
|
|KUTPO
|48,42
|39.413.337
|% -5,34
|
|FMIZP
|77,00
|41.996.640
|% -4,41
|
|EMNIS
|3,60
|11.743
|% -4,00
|
|GUSGR
|5,41
|580.282.435
|% -0,18
|
|ODAS
|2,87
|427.702.931
|% 0,35
|
|GARAN
|7,99
|420.953.601
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,31
|406.076.861
|% 0,43
|
|TRGYO
|5,22
|404.832.260
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,31
|406.076.861
|% 0,43
|
|ODAS
|2,87
|427.702.931
|% 0,35
|
|ADESE
|2,57
|347.226.527
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,71
|187.785.136
|% 2,40
|
|GUSGR
|5,41
|580.282.435
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6735
|8,7170
|% 0,22
|
|Frank
|7,2792
|7,3231
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|6,35
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.612
|2.634
|10,50
|
|Tam
|2.691
|2.702
|10,80
|
|Yarım
|1.306
|1.322
|5,30
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,41
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,22
|44,22
|0,94
|