***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
21.07.2020 12:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2017
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borclanma Aracları Semsiye Fon İçtüzüğü_17072020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860702
BIST
13:15120.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.059,41
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:156,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:157,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:15402,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,91
|Açılış
|: 402,60
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,62
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.233.456
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.136.652
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.669.511
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.347.147
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|69.016.341
|% -10,00
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|LUKSK
|21,14
|1.949.097
|% -5,29
|
|KUTPO
|48,50
|40.056.951
|% -5,18
|
|MEPET
|3,61
|2.554.650
|% -4,75
|
|GUSGR
|5,39
|598.897.021
|% -0,55
|
|ODAS
|2,86
|443.430.033
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|431.610.434
|% 1,27
|
|TRGYO
|5,20
|421.711.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|408.241.622
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,32
|408.241.622
|% 0,87
|
|ODAS
|2,86
|443.430.033
|% 0,00
|
|ADESE
|2,57
|351.270.510
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,70
|203.358.408
|% 1,80
|
|GUSGR
|5,39
|598.897.021
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6730
|8,7165
|% 0,21
|
|Frank
|7,2837
|7,3276
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8231
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|7,99
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.611
|2.632
|9,40
|
|Tam
|2.690
|2.701
|9,70
|
|Yarım
|1.306
|1.321
|4,70
|
|Çeyrek
|655
|661
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,44
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|4,49
|4,50
|0,11
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|1,05
|