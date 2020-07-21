***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
21.07.2020 14:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2016
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü_17072020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860739
BIST
15:46120.501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.220,41
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:466,8467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:467,8363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8298
15:46404,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,08
|Açılış
|: 404,77
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.706.721
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.103.136
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.679.154
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.707.286
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.961.068
|% -10,00
|
|FMIZP
|73,50
|96.970.862
|% -8,75
|
|KUTPO
|47,00
|73.820.163
|% -8,11
|
|LUKSK
|20,84
|2.190.521
|% -6,63
|
|DITAS
|28,48
|5.115.692
|% -5,38
|
|GARAN
|8,06
|1.210.965.391
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,43
|740.736.722
|% 0,18
|
|AFYON
|4,73
|715.933.814
|% 9,49
|
|EKGYO
|2,31
|664.343.125
|% 0,43
|
|ADESE
|2,70
|591.504.560
|% 7,57
|
|EKGYO
|2,31
|664.343.125
|% 0,43
|
|ADESE
|2,70
|591.504.560
|% 7,57
|
|ODAS
|2,84
|534.832.535
|% -0,70
|
|SKBNK
|1,70
|305.733.709
|% 1,80
|
|GSDHO
|2,42
|421.031.969
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6756
|8,7191
|% 0,24
|
|Frank
|7,2721
|7,3159
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8200
|1,8292
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|21,52
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,08
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.652
|28,50
|
|Tam
|2.708
|2.721
|29,20
|
|Yarım
|1.314
|1.331
|14,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,62
|4,63
|0,24
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|1,23
|
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