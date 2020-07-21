***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
21.07.2020 14:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2017
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borclanma Aracları Semsiye Fon İçtüzüğü_17072020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860724
BIST
16:42120.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 873,45
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
16:426,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
16:427,8491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
16:42404,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,47
|Açılış
|: 404,16
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|17.166.902
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.713.419
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.762.223
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.469.705
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|122.042.221
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,40
|109.409.554
|% -7,64
|
|DITAS
|28,42
|5.278.864
|% -5,58
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,09
|1.575.764.828
|% 2,41
|
|AFYON
|4,75
|763.385.041
|% 9,95
|
|GUSGR
|5,38
|759.665.332
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,29
|690.136.197
|% -0,43
|
|ADESE
|2,66
|663.203.522
|% 5,98
|
|EKGYO
|2,29
|690.136.197
|% -0,43
|
|ADESE
|2,66
|663.203.522
|% 5,98
|
|GSDHO
|2,41
|477.810.692
|% 7,59
|
|ODAS
|2,84
|565.512.300
|% -0,70
|
|GARAN
|8,09
|1.575.764.828
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6652
|8,7087
|% 0,12
|
|Frank
|7,2650
|7,3088
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|18,67
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.624
|2.646
|22,90
|
|Tam
|2.703
|2.715
|23,60
|
|Yarım
|1.312
|1.328
|11,50
|
|Çeyrek
|658
|665
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|4,59
|4,60
|0,21
|
|B. Petrol
|44,57
|44,57
|1,29
|
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